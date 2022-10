Bo Ana Roš odprla restavracijo v Trstu?

Slovenska kuharska mojstrica Ana Roš naj bi v novem štirizvezdičnem hotelu, ki ga bodo v nekdanjem poslopju Italijanskih železnic na Trgu Vittorio Veneto namenu predali začetek leta 2025, odprla restavracijo. Ker so pogajanja z nemško hotelsko verigo dizajnersko zasnovanih hotelov 25hours, ki bo upravljala hotel, še v teku, mojstrica ni želela razkriti podrobnosti, je pa potrdila, da so njene namere resne.

Kdaj bodo začeli s prenovo palače na Trgu Vittorio Veneto, smo vprašali avstrijskega podjetnika in investitorja Ivana Hollerja, ki je stavbo, ki je soseda Narodnega doma, skupaj s partnerji kupil na javni dražbi oktobra 2020. S tem nakupom, vrednim 10 milijonov evrov, je prvič stopil na tržaško tržišče, pred dvema mesecema pa je avstrijski podjetnik s svojo investicijsko skupino kupil še hišo Minelli, v kateri domuje Residence del Mare.

Investitorja smo poklicali na dunajski sedež podjetja in ga vprašali, kdaj bodo začeli s prenovo palače, kjer so bili nekoč poslovni prostori italijanskih železnic. Kot je povedal, so v grobem že pripravili načrt za prenovo petnadstropnega poslopja, v katerega nameravajo vložiti več kot 30 milijonov. Splošno projektiranje so poverili beneškemu arhitekturnemu biroju Parenti, s katerim so v preteklosti pripravili projekte za kar nekaj hotelov v Benetkah in okolici, notranjo opremo pa bodo zasnovali arhitekti biroja BWM Architekten und partner z Dunaja.

Januarja ali februarja prihodnje leto bodo na pristojne javne službe naslovili prošnje za gradbena dovoljenja. Holler pričakuje, da bodo v roku štirih ali petih mesecev prejeli vso potrebno dokumentacijo in da bodo v drugi polovici prihodnjega leta začeli z obnovitvenimi deli. V objektu, ki se razteza na 18 tisoč kvadratnih metrov veliki površini, bodo uredili 170 hotelskih sob in 75 stanovanj, ki bodo na prodaj.