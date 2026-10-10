Bo Barcolana vetrovna?

Jutri bo nad Tržaškim zalivom prevladovalo pretežno jasno vreme, regato za Jesenski pokal pa naj bi spremljala zmerna do okrepljena burja. Po napovedih deželne agencije za okolje Arpa, ki se te dni predstavlja tudi v razstavnem prostoru na Velikem trgu, se bo veter okrepil v noči na nedeljo, jutri zjutraj pa bo začel slabeti.

Kot je povedal vremenoslovec Arturo Pucillo, bi sunki burje sprva lahko dosegali od 25 do 30 vozlov, vendar naj bi se veter do starta regate, ki bo ob 10.30, že nekoliko umiril. V nadaljevanju dopoldneva in okoli poldneva naj bi pihal s hitrostjo od 10 do 15 vozlov, pretežno iz vzhodne do severovzhodne smeri. Pred startom, med 9.30 in 10. uro, bi lahko bila burja še precej močna, zato bo treba pozornost nameniti varnosti na morju. Če se bo veter do začetka regate umiril, bodo razmere primerne tudi za manjše in počasnejše jadrnice.

Kakšen veter pa si lahko obeta današnja regata Go to Barcolana from Slovenia? Kot je povedal sogovornik, bo danes veter šibkejši. Dopoldne bo pihal s hitrostjo približno od 10 do 15 vozlov, nato pa bo postopoma oslabel. Čez dan bi ga lahko nadomestil spremenljiv veter, občasno tudi morski veter z juga. Danes dopoldne bodo še možne posamezne občasne plohe.