Bo Dipiazza ostal sam?

Tržaški župan Roberto Dipiazza bo svoj zadnji mandat, četrti v tržaški občini, in skupno peti, če upoštevamo miljsko občino, po vsej verjetnosti končal veliko bolj osamljen, kot si je predstavljal ob zadnji izvolitvi. Dober mesec po lokalnih volitvah leta 2021 je ponosno predstavil svojo ekipo, čeprav njeno sestavljanje ni potekalo brez težav. Zdaj, ko so pred vrati deželne volitve, pa so se apetiti njegove ekipe močno povečali.

Za mesto v deželnem svetu na Trgu Oberdan, ki je za marsikoga sanjska služba tako po prestižu kot tudi po visoki plači, se bodo na prihodnjih deželnih volitvah 2. in 3. aprila, potegovali zagotovo trije odborniki, eden pa o tem še premišljuje. Če k temu dodamo tudi, da sta dve odbornici, ki imata funkciji v parlamentu, že pred meseci napovedali, da bosta o nadaljevanju dela na lokalni ravni razmišljali po deželnih volitvah, je verjetno, da bo Dipiazza štiri leta pred iztekom mandata ob več kot polovico svojih sodelavcev.

Zvesti sodelavci odhajajo

Najbolj zvest županov sodelavec je prav gotovo Carlo Grilli, sicer odbornik za socialno politiko, ki se bo za mesto deželnega svetnika potegoval na Fedrigovi listi. Na zadnjih lokalnih volitvah je za listo Dipiazza »pokasiral« 440 glasov. Po dveh desetletjih bi občinski stolček za deželni rad zamenjal Michele Lobianco (Naprej Italija), odbornik za kadrovsko politiko, ki velja za rekorderja v zbiranju ljudskih glasov. Na zadnjih lokalnih volitvah mu je glas oddalo kar 715 glasov. V deželnem svetu se želi preizkusiti tudi Elisa Lodi, odbornica za infrastrukturna dela, ki je Bratom Italije na zadnjih lokalnih volitvah prinesla skoraj 600 glasov. Prav zaradi njene popularnosti in ker desni stranki napovedujejo uspeh tudi na tokratnih deželnih volitvah, ima Lodijeva dobre možnosti, da jo s tržaškim šefom Claudiom Giacomellijem izvolijo v palačo na Trgu Oberdan.