Bodoči učitelji bodo na tržaški univerzi študirali v slovenščini

Dijakom iz Italije, ki bi želeli študirati predšolsko oziroma osnovnošolsko vzgojo za poučevanje v vrtcih in osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom, od naslednjega študijskega leta ne bo več treba na študij v Koper, Ljubljano ali Videm.

Na Univerzi v Trstu bo namreč na voljo nov petletni enoviti magistrski študij predšolske in osnovnošolske vzgoje (Scienze della formazione primaria). Sprejeli bodo lahko 150 študentov, ki bodo morali 20. septembra prestati sprejemni izpit. Nanj se je mogoče prijaviti do 6. septembra do 12. ure na tej spletni povezavi. Kandidati, ki bodo uspešno prestali preizkušnjo, bodo naknadno izbrali, ali se bodo usposobili za učenje v vrtcih in osnovnih šolah v slovenskem ali italijanskem učnem jeziku. Kot je povedal predstojnik programa dr. Paolo Sorzio, se je univerza na ministrstvo za vzgojo obrnila s prošnjo, da bi nekaj mest rezervirali za slovensko-govoreče študente, odziva pa ni bilo.

Študentje, ki se bodo odločili za slovensko različico študijsko, bodo sledili predavanjem didaktike in drugih predmetov v slovenskem jeziku, pri čemer na univerzi stremijo k sklepanju povezav s slovenskimi univerzami. Nabor slovensko-govorečih profesorjev v Trstu je namreč omejen, zaradi česar bodo na pomoč prišli tudi predavatelji Univerze na Primorskem.V petih letih bo študent opravil 31 izpitov in kar 600 ur strokovne prakse. Na univerzi obljubljajo tudi veliko število laboratorijskih vaj, namenjenih praktični uporabi znanja, ki ga bo študent usvojil med predavanji.