Bogat in multikulturen Slofest

»Dogodek spada med spremljevalne dogodke Slofesta.« To je zapis, ki smo ga poleti večkrat prebirali ob prireditvah, ki so jih organizirala društva, včlanjena v Zvezo slovenskih kulturnih društev (ZSKD). »Tako smo dosegli, da je zanimanje za tridnevni festival Slovencev v Italiji še naraslo,« je prepričana Živka Persi, predsednica ZSKD. Ta namreč od samega začetka v sodelovanju s številnimi partnerji organizira festival.

Zdaj gre končno zares. Danes so v muzeju orientalske umetnosti predstavili program tridnevnega festivala, ki obsega skoraj šestdeset dogodkov. Glavnina se bo odvijala prihodnji konec tedna od 15. do 17. septembra v šotoru na Trgu sv. Antona, okrog katerega bo zaživelo tudi naselje Slofest, kjer se bodo predstavile slovenske ustanove v Italiji. Dogajati pa se je začelo že danes, ko so odprli razstavo Slo Graphic Design.

»S Slofestom smo začeli pred desetimi leti, letos prireditev organiziramo že šestič. Takrat si nismo predstavljali, kaj bomo dosegli,« zadovoljstva ni mogla skriti predsednica Persi. V vseh teh letih je ta rasel, tako da ga je osvojilo celo mesto in tudi širše (v četrtek bo v Gorici na primer potekal literarni aperitiv). »Tudi letos smo želeli pokazati multikulturnost Trsta in Furlanije - Julijske krajine. Dogodki se posvečajo fotografiji, gledališču, literaturi, glasbi, umetnosti, športu in šolam,« je naštela.

»Slovenska narodna skupnost je pomemben element za rast našega mesta, ne le v preteklosti, ampak tudi v sedanjosti in predvsem v prihodnosti,« je ob predstavitvi programa dejal odbornik za kulturo v tržaški občini Giorgio Rossi, ki je ponosen, da občina tudi letos podpira prireditev. »Danes živimo v enkratnem svetu. Z rušenjem meja je naše mesto postalo središče Srednje Evrope in ne želimo, da bi nove generacije doživele probleme, ki so jih poznali naši starši in dedki,« je še dodal.

Popoln program Slofesta je objavljen na spletni strani www.slofest.zskd.eu.

