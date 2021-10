Boksar tvega sojenje

Fabio Tuiach ne preživlja lepih trenutkov. Za boksarja, ki je stopil iz tržaškega političnega ringa, ker ga nihče ni hotel na svoji kandidatni listi, je bil v zadnjem obdobju pozitiven le test na koronavirus. Upati je, da bosta s soprogo kmalu okrevala. Krivdo za prenos virusa je pripisal vodnim topovom nasilne policije nad množico protestnikov pred pristaniščem. Sam je tam enega od udeležencev sicer boksnil v obraz. Tožilstvo v Trstu pa je zanj predlagalo sojenje zaradi izjav, ki jih je februarja objavil na spletu po pretepu v Repnu, kjer jo je skupil tudi LGBT aktivist. V Trstu je prišlo do mavrične manifestacije, milanska skupina Sentinelli pa je Tuiacha ovadila zaradi ščuvanja k sovraštvu na podlagi spolne usmeritve. Danes so oni sporočili, da tvega sojenje. »To je znak upanja pred ponovno obravnavo zakonskega predloga Zan,« so zapisali.