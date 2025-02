Boljunec v 20. stoletju, od vojne in upora do Boljunika

Slovensko kulturno društvo France Prešeren iz Boljunca in občinska knjižnica prirejata jutri ob 17. uri v boljunskem gledališču proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Na tej bodo predstavili tudi novo knjigo vaščana Vojka Slavca, ki nosi naslov Čas, spomini, ljudje - Boljunec po pripovedih vaščanov o dogodkih 20. stoletja. V knjigi je avtor, ki se v zadnjih letih vneto poglablja v odkrivanje in zapisovanje krajevne zgodovine ter narečja, ob osebnih spominih zbral pričevanja, ki so mu jih zaupali številni Boljunčani. Vpogled je imel tudi v nekatere družinske dokumente in zapise že umrlih vaščanov.

V knjigi je več poglavij, ki se nanašajo v čas pred in med drugo svetovno vojno ter pripovedujejo o oboroženem uporu, ilegalnem delovanju, bombardiranju vasi, o Nemcih v vasi in koncu vojne. Drugi del zajema čas od osvoboditve do prihoda Italije leta 1954. Sledijo poglavja o različnih vidikih življenja v vasi, tudi društvenega: o glasbeni skupini, slovenski popevki, o maju in Boljuniku, o nogometu, vojaščini, do nastanka raznih ansamblov sodobne glasbe. Tu so še spomini na otroške igre, šolo in na duhovnika Alojza Župančiča. Zadnji del knjige pa zajema društvena prizadevanja za gradnjo gledališča v Boljuncu in društvenega sedeža, prirejanje pustnih plesov in nastope raznih dramskih skupin.