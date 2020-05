Bolniška ladja morda ne bo priplula v Trst

Bolniška ladja GNV Allegra morda le ne bo priplula v Trst. Predstavniki opozicije v deželnem svetu so naznanili, da naj bi se deželna vlada Furlanije - Julijske krajine odpovedala načrtu, ta pa vesti uradno ni komentirala.

Kot znano so vanjo hoteli vkrcati 168 oskrbovancev tržaških domov za starejše občane, ki so se okužili z novim koronavirusom, vendar jih ne uspejo ločiti od ostalih gostov. Namenu naspotujejo zlasti predstavniki leve sredine, pa tudi zastopniki drugih organizacij. Katera naj bi bila uradna alternativna rešitev, uradno še niso sporočili, govor pa je, da bi verjetno bilo najbolj izvedljivo oskrbovance preseliti v dvanajsto in trinajsto nadstropje katinarske bolnišnice (slednji so v preteklih tednih že preuredili za sprejem pacientov v intenzivni in subintenzivni negi, število tovrstnih bolnikov pa je v zadnjem obdobju znatno upadlo in so ti prostori torej še delno neizkoriščeni) ter morda v nekatere domove za starejše občane, v katerih je dovolj prostora za strogo ločevanje zdravih in okuženih gostov.