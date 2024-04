Osvoboditev je pred vrati

Obletnico osvoboditve izpod nacifašizma bomo tako kot vsako leto obeležili z osrednjo slovesnostjo v tržaški Rižarni, ki se bo začela ob 11. uri. Naj bralce spomnimo, da bo letos vstop na prizorišče možen od 10. ure dalje in da bodo na dvorišče Rižarne spustili največ 2200 oseb. Sicer uradnih številk o tem, koliko je bilo navadno udeležencev na proslavi, nimamo, vendar na podlagi ocen, kaže, da jih je bilo nekje med 1500 in 2000. Upati je torej, da bodo v četrtek v Rižarno uspeli vstopiti vsi, ki si bodo to želeli.

Govorniki na slovesnosti bodo tržaški župan Roberto Dipiazza, podžupan Občine Dolina Goran Čuk, predstavnica Vzpi - Anpi Floriana Rizzetto in Matteo Slataper za sindikat Cgil.

Po zaključku uradne slovesnosti (okrog 12.30) bo tako kot že tradicija koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič pod vodstvom Pie Cah Pesmi, besede in cvetje za 25. april.

Tako kot lani bo kolektiv Burjana 25. aprila priredil antifašistični shod do Rižarne. Ob 9. uri se bodo zbrali na šentjakobskem trgu, od koder bodo krenili po Istrski ulici, ulicah Servola, Carpineto, Valmaura, Flavia in Milani do Rižarne. Shod tudi letos kvestura ni avtorizirala. Lani je bilo ozračje napeto in policisti v bojni odpravi so ovirali tako prehod pešcev do Rižarne kot tudi vozila, kar je ustvarilo velike zamaške in zamude.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.