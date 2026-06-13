Botanjek med desetimi najbolj obiskanimi plažami za zmenke

Nekatere plaže, ki so nekoliko bolj odmaknjene in zagotavljajo večjo mero zasebnosti, so posebno priljubljene med svingerji in drugimi osebami, ki ob morju iščejo »bližnja srečanja«, tudi z neznanci. Na spletni platformi za privržence svobodne ljubezni Wyylde so na podlagi ankete sestavili letošnji seznam desetih najbolj obiskanih tovrstnih plaž v Italiji: med njimi je tudi Botanjek (Costa dei Barbari), divja plaža, ki se nahaja pod Obalno cesto med Sesljanom in Nabrežino in do katere pridemo le po strmih stezah. Raziskava kaže, da se na teh plažah najraje družijo osebe od 30. do 50. leta starosti, zmenke pa pogosto vnaprej organizirajo ravno s pomočjo spletnih storitev.

Ostale plaže na letošnjem seznamu so: Capocotta (Rim), Bassona - Lido di Dante (Ravenna), Focene (Rim), Marina di Camerota (Salerno), Spiaggia del Troncone, Pizzo Greco (Crotone), Nido dell’Aquila (Livorno), Acquarilli (otok Elba), Piscinas (Carbonia-Iglesias) in Arenauta (Latina).