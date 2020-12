Božične maše na Tržaškem

Letošnji božič bo resda minil v znamenju ukrepov za omejitev širjenja okužbe novega koronavirusa, vladne uredbe pa so vseeno prizanesle Cerkvi, ki lahko tudi na praznične in predpraznične dni, ko veljajo najstrožje omejitve, priredi praznična bogoslužja. Zaradi policijske ure polnočnic letos ne bo, so se pa slovenski duhovniki na Tržaškem prilagodili razmeram in vernikom zagotovili sveto mašo ob spoštovanju vseh varnostnih predpisov in drugih pravil.

Začenši z devinsko-nabrežinsko, zgoniško ter repentabrsko občino bodo po poročanju tednika Novi glas slovenske maše na današnji, predbožični večer potekale ob 18. uri v Slivnem, Zgoniku in na Repentabru, ob 20. uri pa v Nabrežini. V tržaški in dolinski občini pa bodo bogoslužja potekala ob 17. uri pri Svetem Ivanu, ob 18. uri v Mačkoljah (za mlade in družine), na Katinari in Proseku, ob 18.30 v Ricmanjih, ob 19. uri v Škednju, ob 19.30 v Boljuncu, ob 20. uri v Križu, Trebčah, na Opčinah in pri sv. Antonu, ob 20.30 pa v Dolini in Bazovici.

Na jutrišnji božični dan bodo s slavnostno mašo pričeli že ob 7.45 pri Svetem Vincenciju v Trstu. Ostala božična bogoslužja bodo potekala ob 8. uri pri svetem Antonu, ob 8.30 v Ricmanjih, ob 9. uri v Nabrežini, Šempolaju, Rojanu, Mačkoljah (za starejše) in na Repentabru, ob 9.15 pri Sv. Jakobu, na Kontovelu in na Katinari, ob 9.30 v Trebčah in pri Sveti Ani, ob 10. uri pri Svetem Ivanu, na Pesku in v Dolini, ob 10.15 v Zgoniku, ob 10.30 na Proseku, v Križu in Škednju, ob 11. uri pa v Barkovljah, Boljuncu, Bazovici in na Repentabru.

Tudi na praznik svetega Štefana se bo mogoče v nekaterih župnijah udeležiti bogoslužja. Ob 9. uri bo tako maša v Nabrežini in v Slivnem, ob 19.30 pa v Zgoniku. Nenazadnje bodo blagoslova deležni tudi otroci, ki bodo na vrsto prišli 5. januarja ob 19. uri v Zgoniku ter 6. januarja ob 9. uri v Nabrežini in Šempolaju.Pri obiskovanju svetih maš se bo seveda treba držati nekaterih pravil in ukrepov za omejevanje širjenja virusa. V dneh, ko bo veljala popolna zapora javnega življenja, bo treba pred odhodom v cerkev izpolniti samoizjavo. Italijanska škofovska konferenca vernikom priporoča, naj ob »rdečih dneh« izberejo cerkev, ki je najbližja domu. Izjema velja le za prebivalce občin z manj kot 5000 prebivalci (pri nas sta to Zgonik in Repentabor). Ti se bodo lahko po potrebi opremljeni s samoizjavo odpravili tudi v cerkev v sosednjo občino, ki pa ne sme biti oddaljeno več kot 30 kilometrov od doma oziroma ne sme biti v glavni občini pokrajine. Vernik s Cola lahko gre tako k božični maši v Zgonik, ne pa na Prosek.

Poleg tega seveda veljajo še omejen dostop vernikov do svetišč, obvezno nošenje maske, prepoved cerkvenega darovanja, duhovnik pa bo obhajal z masko, hostijo bo lahko le polagal v razkužene roke vernikov.