Predstavili še drugi del poklona Srečku Kosovelu

Odprtost. Nove rešitve. Razvojne možnosti. V soočanju s pesniškim opusom Srečka Kosovela je tržaški likovni umetnik Sandi Renko našel nove ustvarjalne izzive. Svoj hommage velikemu pesniku je osnoval na Integralih, se pravi na istoimenski prelomni avantgardni pesniški zbirki. Poklon Kosovelu ob 100-letnici pesnikove smrti je razdelil v dva dela: v vhodni avli tržaškega Kulturnega doma je od 2. novembra na ogled prvi del z naslovom Integrali-1, v mali tržaški galeriji Econtemporary so 6. novembra odprli drugi del, naslovljen Integrali-2, obe razstavi si je mogoče ogledati do 31. januarja 2027. Dvodelno razstavo Sandija Renka so pripravil Društvo slovensko gledališče, Kulturno društvo za umetnost KONS, Slovensko stalno gledališče in Galerija EContemporary.

Stoletnica smrti Srečka Kosovela je bila za mnoge spodbuda, da so ali da so ponovno vzeli v roke pesnikove zbirke. Iz Kosovelovih poezij, napisanih pred dobrim stoletjem, veje duh aktualnosti, ki spodbuja ustvarjalce k globljemu poznavanju in današnjemu predstavljanju njegove poetike. V različnih izraznih govoricah.

Glede likovnega poklona Jasna Merkù uvodnem tekstu kataloga razstave Integrali-2 ugotavlja, da »kot so v Kosovelovih pesnitvah iste besede zadobivale vsakič nov prizvok, podobno raziskuje Sandi Renko z uporabo istih osnovnih likovnih prvin različne optične in kompozicijske učinke.« Pri ustvaritvi del, razstavljen v galeriji EContemporary, je Renko uporabil preproste materiale, katerim je vdihnil umetniški naboj. Podlaga za dela so bili valoviti karton, valoviti spojeni karton in valovita akrilna plošča. Na izbrano podlago je s tehniko airbrush vnašal barve, ki se prikazujejo z vertikalnimi črtami. Iz črtovja nastajajo geometrijske kombinacije. V nadaljevanju raziskovanja izraznih možnosti oziroma izpovedovanja likovnih del se strožje geometrijske meje postopoma brišejo in geometrijski liki prehajajo v abstraktne formacije. Za Renka gre za nenehno valovanje in spreminjanje, ki ga navdihujejo Kosovelove poezije. Ob oblikah so zelo pomembne barve. V izboru novejših del, razstavljenih v galeriji, vstopa barva vase bolj v ospredje in tudi opredeljuje posamezno stvaritev. Tudi Kosovel je bil zelo pozoren na barve, saj jih je v svojih pesnitvah velikokrat omenjal. Renkova umetniška dela v galeriji EContemporary so opremljena z izbranimi Kosovelovimi pesmimi, v izvirniku in v italijanskem prevodu Jolke Milič. Iz razstavljenih likovnih del Sandija Renka veje sozvočje s Kosovelovo poezijo, kar je nedvomno posledica ustvarjalne občutljivosti in verjetno tudi pripadnosti obeh istemu kontekstu, ne glede na časovni razmah med ustvarjalcema. Težnjo po estetskem učinku spremlja prepričanje, da »ni umetnost zgolj estetski problem«, kot je zapisal Srečko Kosovel in kar je razvidno tudi v likovnem ustvarjanju Sandija Renka. Veličina Srečka Kosovela je ob njegovem izjemnem pesniškem opusu tudi v tem, da spodbuja k novim umetniškim izzivom sodobne ustvarjalce na različnih področjih. To priložnost so v letošnjem letu številni umetniki odlično izkoristili.