Bratom Italije ne gredo v račun davki v slovenščini

Da bi morala družba za pobiranje občinskih dajatev Esatto z uporabniki komunicirati tudi v slovenskem jeziku, delu desnosredinske koalicije v tržaški mestni upravi ne gre v račun. Toliko, da četverica odbornikov iz vrst Bratov Italije (Elisa Lodi, Nicole Matteoni, Maurizio De Blasio in Stefano Avian) prejšnji teden zaradi omembe te obveze ni podpisala enotnega programskega dokumenta (DUP), ki spremlja občinski proračun. Koalicija se je tako razbila, dokument (predstavil ga je odbornik Everest Bertoli iz vrst Lige) pa je bil v enajstčlanskem odboru, ob podpori župana Roberta Dipiazze, vseeno sprejet. Vsekakor gre za politično godljo in še en dokaz o tem, da Bratje Italije, ki so leta 2020 nasprotovali vrnitvi Narodnega doma Slovencem, na lanskih volitvah pa postali prva sila Dipiazzevega tabora, vztrajajo na stališčih stare tržaške desnice.

V enotnem programskem dokumentu je omenjeno, da mora družba Esatto, ki je v stoodstotni občinski lasti, spoštovati zakon št. 38 iz leta 2001 za zaščito slovenske manjšine, in sicer s podpisom tozadevnega dogovora s pristojnimi ustanovami. Namen je omogočiti uporabnikom, da, če želijo, lahko od družbe prejemajo sporočila v slovenskem jeziku.

O tem je bil govor na seji Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine 21. aprila letos, katere sta se udeležila tudi Bertoli in predsednik Esatta Andrea Polacco. Slednji je Primorskemu dnevniku razložil, da je več občanov zaprosilo družbo, naj izvaja določila iz zakona št. 38 glede sporazumevanja v slovenščini. »V politično vprašanje se ne spuščam, lahko govorim le kot predsednik Esatta. Da bi izvajali določila iz tega zakona, moramo pripraviti in podpisati dogovor s pristojnimi institucijami: poleg Esatta so to Občina Trst, mislim da Dežela FJK ter seveda paritetni odbor. Tako predvideva sam zakon,« je razložil Polacco in potrdil, da doslej, 21 let od izglasovanja zakona, to še ni bilo storjeno.