Brez vozniške s skuterjem povzročil nesrečo in pobegnil

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi začeli z iskanjem skuterista, ki je v torek, 7. maja, povzročil prometno nesrečo. V njej je nastala gmotna škoda, na srečo se ni nihče poškodoval. Voznik je pobegnil s kraja nesreče, ne da bi soudeleženim pustil svoje podatke. Z ogledom posnetkov nadzornih kamer so lokalni policisti izsledili registrsko tablico skuterja, pri čemer so ugotovili, da lastnik nima vozniškega dovoljenja, ker ga ni nikoli pridobil. Odkrili so tudi, da moški prestaja hišni pripor in da mora po 17. uri biti na domu.

Lokalni policisti so v nadaljevanju preiskave poostrili iskalno akcijo in pridobili več koristnih informacij. Ogledali so si območje ob njegovem delovnem mestu in izsledili skuter. Na cestah, ki peljejo proti njegovem domu pa so postavili nekaj blokadnih točk.

V sredo, 15. maja, so moškega na skuterju, brez vozniškega dovoljenja, ob 16.30 ustavili na Reški cesti. Da ne bi elektronska zapestnica ob 17. uri sprožila alarma, so ga pospremili na dom, kjer so ga seznanili s kršitvami ter ukrepi. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so za skuter odredili prepoved kroženja. Priznal je, da je bil res on na vozilu, ko se je pripetila nesreča, zato mu očitajo tudi, da je vozil brez vozniškega dovoljenja, ko je povzročil nesrečo, da je pobegnil s kraja nesreče in da soudeleženim ni oddal osebnih podatkov.