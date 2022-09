»Danes je dan, ko dokazujemo bližino delavcem, ki se borijo, da bi zaščitili svoje delovno mesto, in hkrati da bi potrdili, da ni dopustno, da se z dneva v dan uniči proizvodne zmogljivosti in več sto zaposlenih, potem ko se je koristilo delovno silo, njihovo strokovnost ter javne prispevke. Izražamo torej bližino delavcem in brez zadržkov obsojamo obnašanje družbe Wärtsilä.« Italijanski minister za delo Andrea Orlando je včeraj dopoldne obiskal delavce, ki že od julija demonstrirajo pred tovarno Wärtsilä v Boljuncu. Zbranim je dejal, da si prizadevajo, da bi zagotovili, »da bo srečanje, ki je načrtovano 7. septembra in se ga bom tudi sam udeležil, trenutek, ko se bomo znova lahko resno pogovorili in bomo lahko ocenili scenarije, ki ne predvidevajo le zaprtja tovarne. Da bo to trenutek, ko bomo hkrati preučili perspektive sektorja, ki ohranja svojo strateško naravo in v katerega se je vlagalo ogromne človeške in tehnološke vire ter sposobnosti, ki nam jih ves svet zavida.«

Minister se je dotaknil tudi zakona proti delokalizaciji, ki ga je treba očitno okrepiti. »Različica, ki je bila sprejeta v zakonu o proračunu, je sad posredovanja med koalicijo in ministrstvi. Izvirna verzija je predvidevala daljša obdobja in ostrejše sankcije za vse, ki kršijo postopek,« je dejal in spomnil, da sta to prvo verzijo močno napadli tako Confindustria kot desnica. »Če se kdo kesa in dokaže, da njegove niso le besede, lahko ukrepamo v parlamentu – zakon smo pripravljeni takoj spremeniti in uvesti prvo, ne sprejeto verzijo,« je dejal minister.