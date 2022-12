Brezposelni, nezadovoljni in nezaupljivi

Včasih se jim življenje zdi pravi pekel. Brezposelni in včasih brez vsakršne perspektive – njihova samozavest je nična, nezadovoljstvo pa na višku, nobenega zaupanja nimajo v druge, še manj v javne institucije in posledično ravno tako ne v prihodnost. Čutijo se izključeni iz družbe, tareta jih stres in tesnoba.

To so glavne duševne značilnosti generacije Neet (not in employment, education or training), se pravi mladih med 18. in 29. letom starosti, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Pa ne, ker si tega ne bi želeli, pač pa, ker z veliko težavo vstopajo v trg dela, tako zaradi nezadostne ponudbe kot prezgodnjega odstopa od študija, zaradi zdravja ali določene prizadetosti, družinskih odgovornosti (so mame ali očetje oz. skrbijo za družinskega člana), pa tudi zato, ker so močno demotivirani. Kako bi jim lahko pomagali in kdaj ustrezneje ukrepali, je bila tema sobotnega posveta na Visoki šoli za menagement MIB, ki ga je priredila Občina Trst s svojim projektom za mlade PAG.

Delež mladih Neet v Italiji narašča: po zadnjem poročilu zavoda Eurispes so Italijani na samem vrhu med državami Evropske unije po kazalniku Neet, s kar 23,4 mladih v tej starostni kategoriji, kar pomeni, da jih preštejemo kake 3 milijone. Njihov psiho-socialni profil je uokviril psiholog pri opazovalnici mladih pri Inštitutu Toniolo Adriano Mauro Ellena.

