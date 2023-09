Burlo z novo čakalnico in drugimi prostori

V tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo male paciente, njihove starše in druge goste odslej sprejemajo v sodobnejših in privlačnejših prostorih. Danes dopoldne so na krajši slovesnosti odprli prenovljeno in prostornejšo čakalnico, enotno točko za naročanje (CUP) in menzo. Dela spadajo pod okrilje širšega načrta notranje preureditve, ki so ga začeli uresničevati leta 2021, je pojasnil direktor Stefano Dorbolò. Obnova je vredna 250.000 evrov, od katerih jih je 95.000 prispevala Dežela FJK, 150.000 pa trgovinska veriga Despar, ki je omogočila tudi nakup dveh novih naprav za opazovanje nevrološkega stanja v operacijski sobi.

Čakalnica je zdaj šestkrat večja kot prej, namesto prejšnjih 18 obsega 109 kvadratnih metrov. Razširili so jo na območje nekdanjega prostora, ki so ga v obdobju pandemije covida-19 namenili prihodu reševalcev oziroma novih pacientov, da ti ne bi neposredno vstopali v bolnišnico. Bogatijo pa jo pohištvo in okrasi v obliki zajčkov in slončkov, s katerimi bo čakanje za vodstvo bolnišnice vsaj kanček prijetnejše. Za štirideset odstotkov večja je še enotna točka za naročanje (CUP), ki se razteza na 59 in ne več 41 kvadratnih metrih. S to potezo bodo zaposleni učinkoviteje in hitreje pomagali uporabnikom, vrste pa bodo krajše, so pojasnili na odprtju.V tem duhu so obnovili tudi menzo, ki so jo s pomočjo montažnih modulov povečali za 190 kvadratnih metrov.