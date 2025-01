Čas pomembnih odločitev za učence nižjih srednjih šol

Od torka, 21. januarja, do 10. februarja bo potekalo vpisovanje v drugostopenjske srednje šole. Za marsikoga, ki dokončuje triletni študij na prvostopenjski srednji šoli, je zdaj čas pomembnih odločitev. Pri izbiri pa pridejo srednješolcem na pomoč ravno liceji in zavodi, ki so decembra in januarja za učenke in učence priredili dneve odprtih vrat.

»Odziv je bil tako decembra kot januarja dober,« je poudarila Eva Sancin, ravnateljica humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška, »pričakovali smo namreč visoko udeležbo staršev in srednješolcev. Predstavili smo jim značilnosti vsake smeri, predmetnik, glavne projekte, učne dejavnosti in delovno prakso.« Zanimanje med obiskovalci je vzbudilo tudi sodelovanje pri programu Erasmus. Septembra bodo dijaki odšli na Švedsko in na jezikovni teden. Ravnateljica je med drugim spomnila, da šola sodeluje z gimnazijo v Kamniku, ki ima podoben program. »Družinam smo na razpolago za osebni pogovor ali za pomoč pri vpisovanju,« je zaključila.

V svetoivanskem parku so vrata odprli na zavodu Žige Zoisa. Goste je pričakal šolski Zois Bend, ki ga sestavljajo profesorji in dijaki. Da bi petletni študij v dveh smereh Uprava finance in marketing ter Gradnje, okolje in prostor predstavili na otipljiv način, so dijaki izdelali podjetniški projekt slaščičarne. Šola letos razvija 93 projektov in želi svojim dijakom ponuditi izobraževanje v skladu s časom, ki ga doživljamo.

Sosedje na Trgu Canestrini z zavoda Jožefa Stefana so decembra uspešno izpeljali dneve odprtih vrat in srednješolcem ter njihovim družinam predstavili oddelke elektronike in elektrotehnike, mehanike in mehatronike ter kemije, materialov in biotehnologije. Kdor je dneve odprtih vrat zamudil, lahko šolo še obišče po predhodni najavi na e-naslovu usmerjanje@jozefstefan.org.

Na liceju Franceta Prešerna je ravnateljica Loredana Guštin sprejela srednješolce v veliki dvorani poslopja na Vrdelski cesti. Predstavila jim je štiri licejske smeri - znanstveno, uporabnih znanosti, jezikovno in klasično. Slednja letos nima prvega letnika, nekaj zanimanja pa vlada za prihodnje šolsko leto, saj študijski program bogatijo številni projekti in priljubljena Noč klasikov, ki jo dijakinje in dijaki pripravijo v lastni režiji.