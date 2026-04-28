»Čas zahteva vsakodnevni protifašistični boj za mir, sožitje, pravico in svobodo«

»Danes obeležujemo praznik osvoboditve in osemdeseto obletnico postavitve spomenika.« Misel predstavnice Sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije VZPI-ANPI Dolina – Mačkolje – Prebeneg Monike Zeriali je spremljala sobotno svečanost na dolinskem Taborju, ki sta jo priredila borčevsko združenje in domače društvo SKD Vodnik.

O postavitvi spomenika na Taborju v Dolini pričata dva odlomka, ki jih je podala igralka Elena Husu. Kontrapunkt poročilu Primorskega dnevnika so bili spomini partizana Draga Slavca, ki so izšli v knjigi Zgodbe mojega življenja. Iz obeh virov izhaja, da je bil dolinski spomenik ob spomeniku taboru iz leta 1878 eden od prvih spomenikov padlim partizanom na Tržaškem. Razgrnili so ga konec julija 1946. Primorski dnevnik je poročal, da je posvečen: »24 padlim borcem in 33 fantom in dekletom, ki so doma in v nemških taboriščih dali življenje za osvoboditev.«

Sobotni sončni popoldan je nad dolinsko Gorico privabilo številno občinstvo. Dvojezično slovesnost, ki jo je vodila Nanika Smotlak, sta oblikovala tudi Pihalni orkester Breg (dir. Edi Jurjevčič) in Moški pevski zbor Valentin Vodnik (dir. Anastasia Puric). K svečanosti so prispevali častna straža skavtov SZSO in tabornikov RMV ob praporščakih.

Prisotne je nagovoril župan Občine Dolina Aleksander Coretti, ki si je postavil vprašanje o etiki v bojnem dogajanju. »Zame gre samo za etiko. Biti na strani nasilnika in dvigniti roko nad svoje ljudi je za moja osebna načela in okuse nepojmljivo,« je izjavil Coretti in dodal: »Zato vas sprašujem: je boljši upor ali kolaboracija? Boj za svobodo ali sodelovanje z okupatorjem? Pogum ali hlapčevstvo? Danes ne tekmujemo, kdo se bo hitreje uklonil zahtevam velikih sil, strank ali interesom finančnih krogov. Čas zahteva nekaj drugega: vsakodnevni protifašistični boj za mir, sožitje, pravico in svobodo. Ta je zahteva vseh, ki so padli v boju za svobodo,« je zaključil dolinski župan.