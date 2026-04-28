Med umorom devetletnega sina je bila delno prištevna

Olena Stasiuk, mama devetletnega Giovannija Trameja, ki je bil 12. novembra lani v Miljah umorjen z nožem, je bila v primežu akutne krize paranoidne motnje, a je bila kljub temu sposobna ravnati in se odločati. To izhaja iz psihiatričnega izvedenskega mnenja o 55-letni Ukrajinki, ki ga je na zahtevo preiskovalnega sodnika Francesca Antonija pripravil psihiater Lucio Di Gennaro. Mnenje bi sprva moralo biti vloženo pred mesecem dni, vendar je Di Gennaro zaprosil za 60-dnevno podaljšanje roka, preiskovalni sodnik pa je odobril 30-dnevno podaljšanje.

Na sodišču se je včeraj zaključil postopek vnaprejšnjega zbiranja dokazov. Z ugotovitvijo delne, ne pa popolne neprištevnosti, gre primer zdaj proti sojenju. Ob robu obravnave je z novinarji spregovoril odvetnik Giovannijevega očeta in nekdanjega soproga Stasiukove, Giorgio Altieri. Uvodoma je dejal, da se je treba zahvaliti doktorju Di Gennaru, ki je opravil odlično rekonstrukcijo. Ugotovil je delno neprištevnost Stasikove ter tudi, da mora glede na zaporniški režim ostati pod nadzorom, saj bi sicer lahko prišlo do poslabšanja njenega stanja. Psihiater je podal poglobljeno analizo, ki sega daleč nazaj v preteklost. Odvetnik Altieri je poudaril, da se je danes (včeraj; op.a.) potrdilo, da je šlo za znano in očitno stanje ter da to, kar se je zgodilo, žal ni bilo nepridvidljivo - tveganje je obstajalo.

Gre za dve okoliščini, ki nakazujeta kazensko odgovornost Stasiukove, ki je obtožena hudega naklepnega umora z več oteževalnimi okoliščinami, za kar je predviden dosmrtni zapor. Priznanje delne neprištevnosti lahko sicer pomeni olajševalno okoliščino. Po mnenju obrambne izvedenke Anne Palleschi pa naj bi bila neprištevnost Stasiukove popolna - torej naj bi bila ob umoru neprištevna.