Danes odpira zbirni center za odpadke v Boljuncu

Od danes gre zares. V Boljuncu odpira ob 8.30 svoja vrata prenovljeni občinski zbirni center za odpadke. »Sodoben, funkcionalen, varen - tak je nov zbirni center za odpadke v Boljuncu, za katerega si želimo, da bi postal temeljna referenčna točka za občane,« je na včerajšnjem uradnem odprtju zbrane nagovoril dolinski župan Aleksander Coretti.

V njegovi notranjosti lahko izključno dolinski občani (z zdravstveno izkaznico) in dejavnosti, ki imajo sedež v občini oddajajo papir in karton, plastično embalažo in pločevinke, trdo plastiko, steklo, steklene šipe, les, zapadla zdravila, rabljena oblačila in podobne tekstilne izdelke, kovinske odpadke, odpadna olja in mineralno olje, razpršilce, inertne odpadke gospodinjskega izvora, električne gospodinjske aparate in opremo, kosovne odpadke, akumulatorje s svincem, neuporabne pnevmatike, prazne baterije, uporabljene tonerje in kartuše, gradbeni material, ostanke obrezovanja/zeleni odrez, nevarne barve in lake ter druge posebne odpadke, kar bo omogočilo boljšo ločevanje in hitrejšo ponovno uporabo odpadkov.

Zbirni center bo odprt ob torkih od 8.30 do 13.30 in od 14.30 do 17.30, ob četrtkih od 14.30 do 17.30, ob petkih med 8.30 in 13.30 ter ob sobotah od 8.30 do 13.30 in od 14.30 do 17.30.