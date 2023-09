»Če ste jo kdaj okusili, potem jo boste nedvomno še!« Manuel iz ribarnice Al Cavalluccio v Rojanu je stegnil roko in pokazal na zabojček, v katerem so se gnetle še žive sinje plavajoče rakovice (Callinectes sapidus). V torek jih je prodajal po 9,80 evra na kilogram. Včasih so še dražje, je namignil. »Te sem dobil iz Gradeža, v zalivu jih je res veliko.«

Ali gre za modno muho, smo poizvedovali po tržaških ribarnicah, ki že od poletja na svojih pultih ponujajo tudi sinje plavajoče rakovice, ki veljajo za tujerodno in žal vse bolj invazivno vrsto rakov. Najraje žive, da se ljudje prepričajo, da so sveže in da prihajajo od blizu.

Od kod to izjemno zanimanje? »Ne gre za zanimanje, pač pa za to, da jih je tačas ogromno in jih redno ponujamo, kot orade ali brancine,« dodaja.

Kako pa jih je najbolje jesti? Tako kot rakovice, pravi Manuel, to je kuhane ali pa na busaro, ki so po njegovi oceni najboljše. »Sicer so veliko bolj okusne kot rakovice – njihovo meso je bolj sladko in sočno. Če jih znaš dobro pripraviti, se boš nedvomno obliznil,« potrjuje.

