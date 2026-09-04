Čebele in čebelarji v vrtincu podnebnih sprememb

Z zahtevnimi vremenskimi razmerami in vplivi podnebnih sprememb se morajo soočati tudi tržaški čebelarji, ki se trudijo prilagajati se novim okoliščinam. Po besedah Vlaste Novak, predsednice Društva slovenskih čebelarjev Trst, je letošnja letina medu po svoje kar dobra, čeprav je obseg pridelave daleč neprimerljiv s tistim v preteklosti.

Bolj črnogled je izkušeni čebelar Fausto Settimi, član Konzorcija čebelarjev tržaške pokrajine, ki ima svoje panje postavljene v Trebčah in pri Padričah. Za seboj ima štiri desetletja dela s čebelami, med katerimi je na svoji koži spoznal, kako drastično so se spremenili naravni ritem in pogoji za čebelarjenje na Krasu. V devetdesetih letih se je v Vidmu udeleževal čebelarskih tečajev, kjer so ga, ko je omenjal prve podnebne spremembe, debelo gledali. Spremembe so postale več kot očitne in od sušnega leta 2003, ko je izgubil skoraj 90 odstotkov čebel, se razmere samo slabšajo. Lanski proizvod ni bil zadovoljiv, ravno tako ni letošnji, je zaupal in namignil, da čebelar s Krasa v primerjavi s kolegom iz Furlanije prinese domov tretjino proizvoda. Sam je letos pridelal tretjino od tretjine ... »Nekoč sem prideloval odličen lipov med. Danes se odločam za rešeljiko, zaloga pa je tako skromna, da ga zmanjkuje, zato ne obiskujem niti več sejmov.«