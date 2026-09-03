Veliko slavje šele 20-letnega Jakoba Omrzela na Vuelti

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Calar Alta je bil 20-letni Dolenjec v ubežni skupini, v njej pa je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enric Mas (Movistar), Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) zdaj zaostaja 1:45 minute.

Kljub temu, da je Omrzel pred današnjo etapo zasedal deseto mesto v skupnem seštevku, so mu danes v glavnini dovolili v beg. Vmes je bil virtualno že na drugem mestu, ko pa se je glavnina v ozadju na najtežjih klancih zbudila, je prednost ubežnikov začela kopneti. Kljub temu je bil mladi Dolenjec eden najbolj izpostavljenih v begu, svojo moč je pokazal na zadnjem klancu po napadu okoli 12 km pred ciljem. Takrat se je znebil še zadnjega tekmeca in z veliko prednostjo prepeljal ciljno črto na Calar Altu (17 km/5,6 %).

Drugo mesto je pripadlo Špancu Urku Berradeju (Kern Pharm), ki je zaostal 1:56 minute, tretji je bil Omrzelov ekipni kolega Kolumbijec Santiago Buitrago (+ 2:13). V ozadju je v skupini najboljši Mas po napadu na zadnjem klancu znova pridobil proti tekmecem. Ciljno črto je Mas prečkal 2:56 minute za Omrzelom, a 27 sekund pred skupino z Rogličem. Zasavec je bil osmi. Skupno ima zdaj Mas 1:45 minute naskoka pred Rogličem in 2:06 pred Avstrijcem Felixom Gallom (decathlon CMA CGM). Omrzel je napredoval na šesto mesto mesto in zaostaja 4:59 minute.

Omrzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal peti slovenski etapni zmagovalec na Vuelti. Kot prvi je leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič, nato pa so po Španiji etapne zmage slavili še Matej Mohorič (1 zmaga), Primož Roglič (15) in Tadej Pogačar (6). Slednji je ob svojem debiju leta 2019 dobil tri etape, tudi letos je osvojil tri, a v osmi etapi grdo padel in zaradi poškodb predčasno zapustil Vuelto.