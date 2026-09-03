Tržaška kabinska žičnica v začaranem krogu

Kabinska žičnica ostaja ujeta v začaranem krogu birokratskih, pravnih in finančnih zapletov. Nič novega pod nebom - medtem ko mestna vlada o projektu govori vse manj, se v ozadju nadaljujejo postopki in odpirajo nova vprašanja. Včeraj se je po poletnem premoru spet oglasil odbor No ovovia, ki je na dobro obiskanem srečanju v Novinarskem krožku ponovil kritične točke, ki jih izpostavlja že od vsega začetka pravnega spora okrog žičnice.

Po navedbah koordinatorja odbora No ovovia Williama Starca so odstopili člani svetovalnega kolegija, kabinska žičnica pa je bila izločena iz okoljske presoje projekta družbe Costim za območje Starega pristanišča. Še vedno ni niti jasno, kako bo projekt financiran in koliko bi danes sploh stal, je rekel Starc. »Če se je mestna vlada odločila, da o kabinski žičnici ne bo več govorila, bomo mi prevzeli odgovornost in občanom predstavili stanje postopkov,« je poudaril koordinator.

Pri odboru so opozorili tudi na to, da še vedno ni znan datum zaslišanja pred državnim svetom v Rimu, ki predstavlja pomemben korak pred izrekom sodbe. Zaradi poletnih sodnih počitnic naj bi se postopek dodatno zavlekel, zato po Starčevih besedah ni mogoče napovedati, kdaj bo odločanje o tej zadevi končano. Dejstvo je, da bo projekt do takrat na mrtvi točki.