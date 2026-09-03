V Sesljanu zagledali »letečega« mediteranskega poletaša (video)

V Tržaškem zalivu so zagledali še eno ribo, ki ni ravno običajna pri nas, ker navadno živi v toplejšem južnem Sredozemlju in drugih toplejših morjih. Klimatske spremembe in vse višje temperature Jadrana pa očitno odigravajo pomembno vlogo tudi pri ribjih migracijah.

V Sesljanu je Vanessa Loredan ujela v objektiv očarljivega »letečega« mediteranskega poletaša. Posnetek so objavili na družbenih omrežjih strokovnjaki Miramarskega naravnega rezervata.

Zaradi velikih prsnih plavuti, ki spominjajo na krila ptic, jim v slovenskem primorju pravijo tudi morske lastovke. Ko so mediteranski poletaši ogroženi, z močnim zamahom repa skočijo iz vode, v zraku razprejo plavuti in lahko jadrajo več metrov tik nad morsko gladino, pri čemer pobegnejo plenilcem.