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Ribe

V Sesljanu zagledali »letečega« mediteranskega poletaša (video)

Gre za ribo, ki lahko jadra več metrov tik nad morsko gladino

Spletno uredništvo |
Tržaški zaliv |
3. sep. 2026 | 17:34
    V Sesljanu zagledali »letečega« mediteranskega poletaša (video)
    Mediteranski poletaš, ki ga je Vanessa Loredan zagledala v Sesljanu (MIRAMARSKI NARAVNI REZERVAT)
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V Tržaškem zalivu so zagledali še eno ribo, ki ni ravno običajna pri nas, ker navadno živi v toplejšem južnem Sredozemlju in drugih toplejših morjih. Klimatske spremembe in vse višje temperature Jadrana pa očitno odigravajo pomembno vlogo tudi pri ribjih migracijah.

V Sesljanu je Vanessa Loredan ujela v objektiv očarljivega »letečega« mediteranskega poletaša. Posnetek so objavili na družbenih omrežjih strokovnjaki Miramarskega naravnega rezervata.

Zaradi velikih prsnih plavuti, ki spominjajo na krila ptic, jim v slovenskem primorju pravijo tudi morske lastovke. Ko so mediteranski poletaši ogroženi, z močnim zamahom repa skočijo iz vode, v zraku razprejo plavuti in lahko jadrajo več metrov tik nad morsko gladino, pri čemer pobegnejo plenilcem.

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