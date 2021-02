Češkoslovaška volčjaka v Ricmanjih razparala srno

Zgodilo se je prejšnji četrtek v Ricmanjih, nedaleč stran od cerkve. Tam živi namreč dolinski občinski svetnik Boris Gombač, ki se je tistega dne okrog 11. ure mudil na domačem vrtu, kjer je spravljal svoje rastline v klet pred mrazom. Naenkrat sta mimo njega prihitela dva mlada češkoslovaška volčjaka, ki sta se brez nagobčnika prosto podila za srnama po bližnjih njivah in vinogradih ter vdrla med drugim tudi v njegov vrt. Oba sta imela ovratnika, kar je pomenilo, da sta domača; Gombač je ugotavljal, da sta najbrž iz vasi.

»Eno srno sta psa dohitela in jo na sosednji njivi razparala.

Sin se je dogodka zavedal, ker je slišal lajanje in cviljenje. Mrhovina je tam ostala 48 ur. Šele potem ko sem osebno klical gozdno stražo, so ostanke srne ostranili. Bilo je na soboto,« je povedal Gombač, ki ga je dogodek nemalo pretresel. Ko se je znašel tik pred psoma, je prestrašen zadržal dih in se ni premaknil, saj ni vedel, kaj naj stori.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.