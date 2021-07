»Cesta bo nared do konca leta«

Od konca aprila je občinska cesta, ki vodi v jedro vasi Cerovlje, zaprta za promet. Takrat, naj spomnimo, se je zrušil del obcestnega podpornega zidu, zaradi česar je občinska uprava iz varnostnih razlogov odredila prometno zaporo. Prehod je na tem odseku dovoljen le pešcem in kolesarjem, medtem ko se morajo vozila vse od nesreče dalje posluževati druge poti, nekoliko daljše in torej bolj zamudne, saj iz vasi vodi najprej v Mavhinje in šele od tod se spusti dol proti Sesljanu.

O tem, kako potekajo dela na cesti in kdaj naj bi bila slednja lahko spet prevozna, je tekla beseda v sredo zvečer na srečanju med občinsko upravo in vaščani na turistični kmetiji Hermada, v Cerovljah kajpak. Občinski odbornik za infrastrukturna dela Lorenzo Pipan je pojasnil, da je območje podvrženo hidrogeološki nestabilnosti. Sedem metrov pod cesto se je odprla globoka luknja, ki ne ogroža samo prometa, temveč tudi vaški vodovodni sistem. Za potreben ureditveni načrt je odgovorna deželna civilna zaščita. Projekt tačas preučuje Služba za krajinsko, prostorsko in strateško načrtovanje, ki mora izdati pozitivno mnenje o njem. »Upam, da bomo slednjega dočakali v nekaj tednih, nakar bo projekt lahko dokončno odobren. Dežela FJK bo šele takrat lahko izdala uredbo za financiranje projekta, kateri bo sledil razpis za izvedbo del.«

Odbornik računa, da bo celoten birokratski postopek zahteval največ dva meseca, dela naj bi tako stekla nekje septembra in trajala dva do tri mesece. »Če bo vse steklo, kot po pričakovanjih, bo cesta urejena do konca leta,« je napovedal.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku