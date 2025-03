Cesto H4 bodo prvič zaprli šele 16. avgusta in to za 100 dni

Sage o čakanju na zaprtje in obnovo vipavske hitre ceste H4 med Razdrtim in Vrtojbo še ni konec, včeraj pa je prišlo do novega zasuka. Na sestanku med deležniki je v Sežani prišel na dan presenetljiv nov datum zaprtja za tovorni promet, 16. avgust, ter novo trajanje. Obljuba o 45 do 60 dni trajajočem zaprtju za tovornjake (v vsako smer) se je izkazala za prenaglo, po novem naj bi zaprtji trajali po sto dni.

Včerajšnji sestanek je potekal na sežanski občini, udeležili pa so se ga predstavniki avtocestnega podjetja Dars, Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije, slovenske prometne policije, trgovinske ter obrtne zbornice Sežana, združenj prevoznikov in Občine Repentabor, poleg seveda Občine Sežana. Darsovi predstavniki so sogovornikom uradno sporočili, da ne bo prišlo do dvakratnega zaprtja hitre ceste po 45 dni, temveč jo bodo deloma zaprli dvakrat za sto dni. Prvo zaprtje so prestavili z marca na avgust, točneje bo zadnji dan odprtja ceste za tovornjake 15. avgust, prva tranša del bo potem trajala do 25. novembra. V drugo smer pa bo cesta zaprta med junijem in oktobrom 2026. V tem času bodo tranzitni tovorni promet preusmerjali na mejni prehod pri Fernetičih, avtomobilski promet pa bodo speljali po lokalnih cestah oziroma zoženih pasovih hitre ceste.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.