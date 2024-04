Cesto za Lazaret spet odprli za promet

Cesto za Lazaret, ki jo je lani na začetku novembra hudo poškodovalo visoko valovanje, so po sanaciji danes ob 13. uri ponovno odprli. Občinski delavci so odstranili pregrade, pri čemer je prvi cesto uradno prevozil mestni avtobus št. 7 prevoznega podjetja Trieste Trasporti. Popravila se sicer še niso zaključila, dodatne gradbene posege bodo namreč opravili v prihodnjih tednih. Župan Polidori je izkoristil priložnost, da se je zahvalil Deželi FJK za denarno pomoč in civilni zaščiti za pravočasnost intervencije.