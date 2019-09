Četudi živijo vsi na Krasu, lahko koristijo olajšavo le nekateri

Vzhodnokraški rajonski svet je na torkovi seji soglasno sprejel resolucijo v zvezi z deželnim sklepom glede olajšav za študentske abonmaje za javni prevoz za dijake in študente bivajoče v Furlaniji Julijski krajini, ki na podlagi sedanjih pogojev izključuje dijake in študente s stalnim prebivališčem na območju vzhodnega in zahodnega Krasa.

Deželni odbor Furlanije Julijske krajine je 13. junija izglasoval sklep, ki predvideva 50-odstotne olajšave na cene šolskih avtobusnih abonmajev ali letnih študentskih abonmajev družbe Trenitalia. Olajšave pa bodo lahko koristili le dijaki in študentje do 26. leta starosti, ki za prevoz do šole uporabljajo javni mestni prevoz, ki povezuje več občin: občina v kateri ima dijak prijavljeno stalno bivališče se mora torej razlikovati od občine, v kateri se nahaja šola, ki jo dijak obiskuje.

»Težava je v tem, da dijaki in študentje s Krasa ne pridejo v poštev, ker spadajo pod tržaško občino, kljub temu, da se v nekaterih primerih za prevoz v šolo poslužujejo istih avtobusov kot dijaki iz okoliških občin,« je obrazložil predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa, ki je izpostavil primer Proseka in Križa, kjer prihaja do absurdnih situacij, saj lahko nekateri koristijo olajšavo, drugi pa ne, kljub temu, da se poslužujejo istih avtobusov in celo vstopajo in izstopajo na isti avtobusni postaji, ker v vasi poteka meja med različnimi občinami.