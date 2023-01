Čezmejna vodikova dolina vodilni evropski projekt

Evropska unija je načrt Severnojadranske čezmejne vodikove doline (North Adriatic Hydrogen Valley -NAHV), ki povezuje številne partnerje iz Italije, Slovenije in Hrvaške, izbrala za enega izmed dveh vodilnih projektov na tem področju. To med drugim pomeni, da bo dobila dodatna finančna sredstva za uresničitev ambicioznih trajnostno obarvanih ciljev. Bolj srečne novice, ki bi lahko spremljala današnje 99. odprtje akademskega leta, verjetno ne bi moglo biti. Vest je evropska evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel sporočila le nekaj trenutkov pred slovesnim dogodkom in sta jo rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda ter deželna odbornica FJK za visoko šolstvo in raziskave Alessia Rosolen takoj naznanila med uradno slovesnostjo.

Gre za pomembno čezmejno regionalno sodelovanje treh sosednjih držav, s katerim so se septembra lani prijavili na evropski razpis Horizon. Slednji predvideva vzpostavitev letne proizvodne kapacitete za 5.000 ton obnovljivega vodika, do katerih je treba najmanj 20 odstotkov zagotoviti čezmejni izmenjavi vključenih držav. Italija, Slovenija in Hrvaška bodo skupaj spodbujale inovativne energetske rešitve, ki temeljijo na vodiku in s tem prispevale k doseganju ciljev iz Evropskega zelenega dogovora ter Evropske strategije za vodik. S Severnojadransko čezmejno vodikovo dolino je bil za vodilni projekt izbran tudi vodikov koridor držav ob Baltskem morju.

Tržaška univerza je bila od leta 2021 med pobudniki projekta in je na čelu raziskovalnih ustanov FJK soudeleženih v projektu. Razvijala bo matematične modele in inštrumente, ki so potrebni za načrtovanje in upravljanje objektov ter izobraževala potrebne kadre, ki bodo morali obvladati nove tehnologije.