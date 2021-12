Cgil – vselej ob strani delavcev

»Leto, ki se izteka, je bilo za nas kljub vsemu pozitivno. Pri sindikatu Cgil smo zabeležili 2,5-odstotni pristop novih članov, se pravi aktivnih delavcev, patronat pa opozarja na ravno tolikšno rast povpraševanja po storitvah. Organizacija je delala na teritoriju in stala ob strani svojim ljudem, v duhu skupnosti. To bo tudi pot, po kateri bomo nadaljevali v prihajajočem letu.« Pokrajinski sekretar sindikata Cgil Michele Piga je z novinarji potegnil črto pod letošnjim letom, ki ga je močno zaznamovala pandemija, in nakazal načrte za prihajajoče 2022.

Trg dela se kljub bremenu težav le ni upognil, je pa treba zabeležiti porast prekarnega dela – 85 odstotkov delovnih pogodb je za določen čas, pri čemer so še vedno najbolj oškodovani mladi in ženske, je dejal Piga. »V Trstu velja opozoriti še na nekatere pomembne demografske podatke: samo v zadnjih petih se je odselilo 7000 občanov med 30. in 45. letom starosti, kar ni niti najmanj spodbudno za ekonomsko in družbeno rast mesta.«Sekretar se je zaustavil pri vlogi, ki so jo sindikati Cgil, Cisl in Uil imeli na državni ravni glede ukrepa za prekinitev odpuščanj, na krajevni pa pri razpravi glede usode tržaškega in deželnega sedeža zavoda Inps, ki tvegata zaprtje oz. združitev s tistim iz Veneta. »Trst zaznamuje veliko čezmejnih delavcev, pa tudi velike družbe, kakršni sta Fincantieri in Generali se naslanjata na zavod, da o številnih upokojencih ne govorim, tako da je slej ko prej potrebno politično posredovanje.«Piga je ugriznil tudi v kislo jabolko zdravstvenega podjetja Asugi, ki ni bilo po mnenju sindikata Cgil kos razmeram, saj ne zagotavlja dovolj osebja. »Kljub številnim prošnjam, nismo dočakali soočanja glede podjetniškega akta Asugi, ki krči storitve na ozemlju in s tem umika lokalno pomoč ljudem, tisto v obliki oskrbe na domu, na primer.«