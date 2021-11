Čilski goreč pogled prepričal žirijo

Zmagal je Čile, z odličnim uspehom pa se ponašajo Argentina, Mehika in Dominikanska republika. Zlato lovoriko 36. festivala španskega in latinskoameriškega filma je osvojil celovečerec čilske režiserke Tatiane Gaviola La mirada incendiada. Žirija, ki so jo sestavljali Massimo Bray, Luigi Cuciniello, Enric Bou in Aberto Garcia Ferrer, so zmagovalni naslov sporočili včeraj na slovesnem nagrajevanju v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča. »Iz resnične zgodbe je nastalo pričevanje tragičnega dogodka, opozicije Pinochetovemu režimu,« so zapisali.

Posebno nagrado žirije je prejel dominikanski režiser Héctor Valdez s filmom Malpaso, ki je gledalce presenetil z enostavnim a učinkovitim filmskim sporočanjem v zgodbi, ki ponuja zanimiv psihološki razvoj junakov. Nagrado za najboljši scenarij je letos prejela dominikansko-mehiška produkcija Carlosa Cuaróna Amalgama. Tragikomično zgodbo je Cuarón tudi režiral. Ostale nagrade uradnega tekmovalnega dela festivala so podelili ženskim ustvarjalkam. Najboljša igralka festivala je tokrat bila Anabela Moreira, ki je nastopila v francosko-portugalski produkciji O último banho Davida Bonnevilleja. Posebno nagrado so izročili vsem ženskim nastopajočim mehiškega filma Nudo mixteco v režiji Angelesa Cruza.

Priznanja ob sodelovanju na festivalu je nato prejelo več sodelujočih režiserjev in ustvarjalcev. Med te so izbirale tudi žirije mladih ljubiteljev sedme umetnosti, ki podeljujejo več nagrad. Dijakinje in dijaki zavodov Marco Belli in Algarotti so nagrado malvidas izročili režiserju Medhinu Tewoldeju Serranu za mehiški celovečerec Negra. Nagrado mundo latino pa so dijaki Jadranskega zavoda združenega sveta izročili špansko-ameriški produkciji Tejiendo sombras Erice Nguyen.