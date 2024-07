Izsledili avtomobilista, ki je zbežal s kraja nesreče

Tržaška lokalna policija je pred nekaj dnevi posredovala v Ulici Pendice Scoglietto (pri Ulici Prato), kjer se je v prometni nesreči poškodoval motorist, avtomobilist pa je zbežal s kraja. Kot so z zbiranjem obvestil in pričevanj ugotovili policisti, je voznik motorja, ki je vozil v Ulici Scoglio, izgubil nadzor nad vozilom in padel, ko se je želel umakniti avtomobilu, ki je z neprilagojeno hitrostjo in cikcakasto vozil po Ulici Pendice Scoglietto. Voznik je opazil, da se je motorist poškodoval in se za kratek čas ustavil, nato pa je odpeljal.

Po zaslugi pričevanj so lokalni policisti izsledili vozilo, ki je bilo parkirano nedaleč stran, in ga odpeljali. Naslednji dan so šli do voznika, ki je priznal, da je pobegnil s kraja nesreče. Policisti so ga zato ovadili, poleg tega pa tudi oglobili, ker se ni ustavil, da bi bil na razpolago silam javnega reda in ker je izsilil prednost v križišču.

Lokalna policija opozarja, da je beg s kraja nesreče zelo resna odločitev, še toliko bolj, če se pri tem kdo poškoduje, kar pa cestnoprometni zakonik strogo kaznuje. Lokalni policisti po navadi tudi hitro izsledijo odgovorne.