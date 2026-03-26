Tržaški finančni policisti nadzorujejo bencinske servise

Tržaški finančni policisti so v širši akciji nadzora bencinskih servisov oglobili dva upravitelja, ki nista izpostavila cene nekaterih goriv. Kontrole potekajo z namenom, da bi zaščitili končne uporabnike in da bi zagotovili transparentnost cen. Cene, ki so izpostavljene, morajo namreč biti enake tistim, ki jih upravitelji morajo vsaj enkrat tedensko sporočiti ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo oz. na spletni portal https://carburanti.mise.gov.it.

Upraviteljema so finančni policisti naložili globo, ki v primeru omenjenih kaznivih dejanj lahko znaša do največ 2000 evrov.