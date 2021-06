Člani prve slovenske vlade v Narodnem domu

Vrnitev Narodnega doma tržaškim Slovencem je dolga desetletja bila videti kot neuresničljive sanje o neodvisni Sloveniji: in tako kot se je pred 30 leti velika večina Slovencev odločila, da udejanji sanje o samostojni državi, tako se v zadnjih letih – tudi po zaslugi plodnega sodelovanja predsednikov obeh držav, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle – počasi uresničuje tudi vračanje Narodnega doma.

Tako je bilo slišati v Fabianijevi palači v Ulici Filzi, ki je sredi četrtkovega popoldneva sprejela delegacijo prve slovenske vlade s takratnim premierjem Lojzetom Peterletom na čelu. Njega, ministrico Jožico Puhar in ministra Janeza Dularja in Miho Jazbinška, ki so pred 30 leti postavili temelje novi državi, so v Trst povabili Krožek Virgil Šček, Društvo slovenskih izobražencev, Slovenska prosveta, knjižnica Dušana Černeta in založba Mladika. Vladna ekipa je v večernih urah sodelovala na dobro obiskani okrogli mizi ob 30-letnici Republike Slovenije Iz sanj v resničnost, pred tem pa so nekdanji ministri na pročelje Narodnega doma položili venec in se seznanili z njegovo zgodovino.