Čokoladni endorfini Wonka medvejsko-štivanskih pustarjev

Čokoladna reka in zlate vstopnice v čokoladnih tablicah, lizike, sladkorne palčke, krofi in bomboni. Le kdo si ni ob gledanju filma Čarli in tovarna čokolade zaželel, da bi tudi sam stopical po sanjski zeleni planjavi in si ob vsakem koraku, ob vsakem drevesu ali cvetlici privoščil slastno dobroto. Bo čudežno sladka tudi tovarna čokolade, s katero se bodo Kraškega pusta na Opčinah prihodnjo soboto udeležili pustarji iz Medjevasi in Štivana? Nekateri smo to predhodno preverili, bralcem pa ne bomo vnaprej razodeli čisto vsega.

Za zgodbo o sanjah, sreči, čarovniji in seveda čokoladi, ki s svojimi endorfini vpliva na razpoloženje, so se pustarji s skrajnega zahoda Tržaške odločili zato, da bi pustu povrnili malo veselja in pozitivne energije, je zaupal domačin Marko Radetič in opozoril, da mineva letos 30 let, odkar so se v vasi lotili gradnje pustnih vozov. »Nobenih po-covidnih skrbi ali političnih zdrah si nismo želeli. Nič težkega. Naj bo vsaj pustni teden brezskrben, pozabimo na probleme, ki jih ima vsak doma, v službi in vsepovsod drugje.«

Na vozu bo sredi reke čokolade kraljeval protagonist, v vijolični komplet oblečen lastnik tovarne, Willy Wonka. Sedel bo v skodelici in se ob reki čokolade ogledoval naokrog.