»Craxi: v Rimu za Slovence, v Trstu z desnico«

V času največjega političnega vzpona Bettina Craxija (včeraj je bila 20-letnica njegove smrti) je bil novinar in poznejši dolgoletni predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič eden vodilnih slovenske komponente PSI. Sam sicer pravi, da ni bil nikoli pristaš Craxijeve strankine struje, v dobrem in slabem pa je Pavšič delil politično usodo takratnih socialistov, vključno z za slovenske pristaše PSI in slovensko manjšino na sploh zelo bridko izkušnjo zavezništva med PSI in desno usmerjeno Listo za Trst.

Pavšič v pogovoru za Primorski dnevnik pravi, da so se socialisti na državni in evropski ravni zavzemali za zaščito jezikovnih manjšin, vključno s slovensko, v Trstu pa so se povezali z italijanskimi nacionalisti in gorečimi nasprotniki Osimskega dogovora med Italijo in Jugoslavijo. Čeprav socialistov kot stranke ni več, se Pavšič še vedno prepoznava v socialističnih idejah, ker je prepričan, »da divji kapitalizem in desni populizem nimata prihodnosti«.