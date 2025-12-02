Kako do zelenjavnega vrta na javni površini

Občina Trst bo jutri objavila razpis, preko katerega si bodo občani lahko zagotovili najem javnega zemljišča za ureditev zelenjavnega oziroma okrasnega vrta. »Glede na to, da stalno prejemamo prošnje za najem zelenih površin, smo zbrali vse potrebne informacije o 33 javnih zemljiščih, ki trenutno niso v rabi, in ki jih bomo namenili najemu, prvič preko spletnega razpisa,« je povedala tržaška mestna odbornica za nepremičnine Elisa Lodi.

Od enega do 105 evrov na kvadratni meter

Zemljišča se nahajajo na območju Naselja sv. Sergija, Ulice Navali, Reške ceste in drugih predelov mesta. Ponujali pa jih bodo po ugodnih cenah, so zagotovili na občini. Za najem bo treba v nekaterih primerih odšteti približno 105 evrov letno, v drugih primerih pa okrog 1,20 evra na kvadratni meter letno. Najem traja štiri leta, možno je podaljšanje obdobja najema.

Na spletni strani tržaške občine bo od jutri pod zavihkom »locazione terren« možna prijava z uporabo digitalne identitete (SPID, CIE ali CNS). Po prijavi pa bo mogoče izbrati največ dve zemljišči in zaključiti postopek prijave na občinskem razpisu. Možen pa je najem enega samega zemljišča. Na razpis se bo mogoče prijaviti (brezplačno) od jutri do 16. januarja do 22. ure. Občina bo najemnike zemljišč, za katera bo prejela več prijav, izbrala z žrebom na javnem zasedanju.