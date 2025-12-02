Na zaključnem dogodku bralne akcije Primorci beremo pisateljica Tina Perić

Narodna in študijska knjižnica v Trstu (NŠK) vabi na zaključni dogodek letošnje bralne akcije Primorci beremo, ki bo potekal jutri (v sredo) ob 18. uri v čitalnici na sedežu NŠK (Ul. sv. Frančiška 20). Osrednja gostja večera bo pisateljica Tina Perić, avtorica romana Ćrtice. Z njo se bo pogovarjala Antje Gruden.

Roman Ćrtice, nagrajen z nagrado za najboljši literarni prvenec leta 2024 in uvrščen med nominirance za nagrado kresnik 2025, se loteva zahtevne teme izbrisa. Avtorica zgodbo pripoveduje z občutljivostjo, toplino in presenetljivo lahkotnostjo. »Problem s papirji«, kot ga v otroštvu poimenuje glavna junakinja Mia, je birokratski postopek, ki je njenemu očetu izbrisal vse pravice in ga skorajda izbrisal tudi iz njenega življenja. A ne dokončno.

Tina Perić, rojena leta 1985, deluje na širokem kulturnem in umetniškem področju. Po študiju južne slavistike s književnostmi ter sociologije kulture je prevajala in poučevala južnoslovanske jezike ter soustanovila Jezikovno zadrugo Soglasnik. Kot pevka in avtorica besedil je sodelovala v elektro-punk bendu Ludovik Material, s katerim je izdala dva albuma pri založbi Kapa Records ter nastopala na koncertih po evropskih mestih. Sodelovala je tudi pri oblikovanju prekmurskega glasbenega cikla, od leta 2023 pa tudi festivala Nindri Indri. Ćrtice so njeno prvo literarno delo.

Nagrajevanje bralcev

Ob tej priložnosti bodo na jutrišnjem srečanju v čitalnici NŠK tudi nagrajeni najbolj strastni bralci s tržaškega oddelka NŠK in drugih sodelujočih knjižnic s Tržaške (v Saležu, devinsko-nabrežinski občini, Dolini, Miljah in na Opčinah), ki so uspešno zaključili letošnjo bralno akcijo. Ta je med tržaškimi Slovenci vsako leto zelo priljubljena.