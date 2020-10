D’Agostino med najboljšimi menedžerji v Italiji

Italijanska izdaja revije Forbes je predsednika Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zena D’Agostina vključila med sto najboljših menedžerjev v Italiji. D’Agostino se je znašel na seznamu poslovnežev, ki svoja podjetja vodijo z daljnovidnostjo velikih liderjev, zlasti v težavnem trenutku, kot je tisti, ki ga doživljamo, piše v sporočilu pristaniške uprave. Na seznamu so poleg D’Agostina med ostalimi tudi izvršna direktorica družbe SWG Maria Cristina Salami, predsednik Italijanskega olimpijskega komiteja CONI Giovanni Malagò, bivši minister v vladi Maria Montija in sedanji izvršni direktor lani ustanovljenega bančnega zavoda Illimity Bank Corrado Passera in svetovno znani arhitekt Renzo Piano.

Kot je sam izjavil, je za Zena D’Agostina vključitev na seznam najboljših italijanskih menedžerjev veliko osebno zadoščenje, a tudi »pomembno priznanje za menedžerja javne uprave in vse osebe, ki vsakodnevno delajo v tržaškem pristanišču, katerim se zahvaljujem in s katerimi delim to prestižno priznanje.«

Zeno D’Agostino, doma iz Verone, je na čelo tržaške pristaniške uprave prišel leta 2015, trenutno pa je tudi podpredsednik Evropske organizacije morskih pristanišč ESPO in vodja koordinacijskega telesa državne logistične ploščadi Uirnet. Drugače nosi zasluge za ponovni zagon podobe in okrepitev kompetitivnosti tržaškega pristanišča, ki je z njim zasedlo vodilno vlogo na državni in mednarodni ravni. Danes je Trst prvo pristanišče v Italiji po celotni količini pretovorjenega blaga in po železniškem prometu ter deveto pristanišče v Evropi po pomembnih trgovinskih odnosih na globalni ravni, piše v sporočilu tržaške pristaniške uprave.