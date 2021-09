Na pokrajinski cesti med Križem in Božjim poljem se je v četrtek zvečer avtomobil prevrnil na streho. Da bi se izognil srni, je 36-letni voznik zapeljal s cestišča in trčil v obcestni zidek, pri čemer se je avtomobil prevrnil na streho. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci in policisti iz devinsko-nabrežinske občine.

Voznik je opravil alkotest, ki je bil pozitiven. Ovadili so ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola in so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Avtomobil so zasegli.