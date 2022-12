Da bi slovenske medije iz Italije spoznali tudi v matici

»Zbornik je dragocen, ker vsebuje različne poglede in pričevanja, ki jih lahko primerjaš in dobiš skupne točke želja in potreb.« Tako je pravkar izdano knjigo Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes na včerajšnji premierni predstavitvi v Tržaškem knjižnem središču opisala njena urednica Nadia Roncelli.

Zbornik je izšel na podlagi simpozija, ki je v prostorih Slovenske matice v Ljubljani potekal 26. oktobra 2021. Sodelujoči referenti so svoje prispevke razširili in dodelali za knjižno izdajo. V njej je mogoče najti skupne točke za vse slovenske medije v Italiji: občutiti je potrebo po ohranjanju jezika in problem slovenstva.

Novi zbornik, v katerem so na stotih straneh sintetično opisani vsi slovenski mediji v Italiji, vsebuje dva uvodna nagovora, ki sta ju prispevala predsednik Slovenske matice Aleš Gabrič in nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ter petnajst referatov.

Urednica Nadia Roncelli je na kratko predstavila vse referate. Enajst izmed njih opisuje slovenske medije v Italiji. Ace Mermolja je prispeval referat o Založništvu tržaškega tiska, pri čemer je izpostavil težave pri njegovem promoviranju, Nadia Roncelli pa je pisala o pomenu založbe Mladika. Renato Podbersič je prikazal 97-letno zgodovino Goriške Mohorjeve družbe, pri kateri je poudaril povezovanje z drugimi Mohorjevimi družbami. Marko Tavčar je pisal o slovenskih sporedih RAI, Igor Devetak o Primorskem dnevniku, Ivo Jevnikar pa o reviji Mladika. Jurij Paljk je predstavil 25 let tednika Novi glas, Miha Obit več kot 70 let Novega Matajurja, Luciano Lister časopis Dom, Alina Carli revijo Galeb, Marijan Markežič pa 75 let revije Pastirček.

Poleg referatov vsebuje zbornik še štiri prispevke avtorjev, ki dobro poznajo medijsko področje Slovencev v Italiji. Vesna Mikolič je obravnavala tisk ob slovensko-italijanski meji, Bojan Brezigar se je spraševal o »drugačnosti« slovenskih medijev v Italiji, Primož Sturman je pisal o problemu asimilacije Slovenk in Slovencev v Italiji ter indiferentnosti matične domovine pri financiranju medijev, David Bandelj pa o problematiki slovenskih medijev v Italiji kot o refleksiji med upom in strahom.