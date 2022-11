»Da bi zvonovi spet zapeli«

»Akcije zbiranja podpisov za peticijo za vrnitev dolinskih zvonov smo se lotili kar intenzivno kmalu po drugi zaplembi, ki nas je nemalo presenetila in kajpak potrla,« je povedal župnijski upravitelj v Dolini Klemen Zalar. Na straneh Primorskega dnevnika smo namreč prebrali informacijo o akciji in želeli izvedeti kaj več o tem. Naj spomnimo, da so zvonovi dolinske prafarne cerkve sv. Urha obmolknili že v petek, 6. maja, ko so jih organi tržaškega sodišča že drugič zasegli (prvič so jih 12. januarja po ovadbi nekaterih prebivalcev do velikonočne vigilije). Takrat je Zalar kritično govoril o nezakonitem vmešavanju v versko svobodo cerkve, zaščiteno z italijansko ustavo in konkordatom med Republiko Italijo in svetim sedežem. Drugemu zasegu je botrovala ovadba neznanca zaradi presežene meje dovoljene jakosti zvonjenja za pet decibelov od velike noči dalje.

Kakorkoli – zvonovi še vedno molčijo in ker nekaterim ni vseeno, so spodbudili zbiranje podpisov, da bi se le lahko spet oglasili. Podpise je spodbudil Odbor za pobiranje podpisov, ki ga sestavlja gospodarski svet župnije, to so Ester Kočevar, Marko Manin in Valentina Korošec, je pojasnil Zalar. Doslej so jih zbrali nad 350, zbiranje pa se bo zaključilo 15. novembra.