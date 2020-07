»Katera barva oblačil mi pristaja? Kaj naj oblečem, ko se odpravljam na razgovor za službo? Je za nakup novih oblačil primerneje počakati sezono razprodaj? Zakaj sem vselej v škripcih pri izbiri oblek, čeprav je moja garderoba polna?« S takšnimi in podobnimi vprašanji ste si zagotovo vsaj enkrat v življenju belili glavo. Odgovore in nasvete na tovrstne dvome je ponudila svetovalka za celovito podobo osebnosti Lea Pisani, protagonistka predavanja Moč podobe, ki je 23. julija potekalo v Finžgarjevem domu na Opčinah.

»Več vem, manj potrebujem,« se glasi slogan, v skladu s katerim Lea Pisani svetuje strankam pri izbiri oblačil. »Ko s stranko analizirava njeno barvo kože, postavo, najljubše barve in slog oblačenja, je dejansko pol poti do popolne garderobe že prehojene,« je med drugim razkrila predavateljica in poudarila, da je moda vedno odraz družbe. Statistike namreč kažejo, da potrošniki danes kupijo 60 odstotkov več oblačil kot pred desetimi leti, enostavna rešitev, da se izognemo nepremišljenemu in odvečnemu kupovanju oblek, pa se skriva v tem, da kupujemo komplet usklajenih oblačil.

V svoji knjigi Ravni oblačenja/Dress code, pravem priročniku za kulturo oblačenja, avtorica opisuje 12 ravni oblačenja, od fraka do športnih oblačil, primernih za raznorazne dogodke in priložnosti. Pri tem opaža, da se večina ljudi v zadnjih letih odloča za športno-sproščeno vrsto oblačil s širokim razponom barv, kakovosti materialov in dodatkov. »Današnja moda je demokratična, saj omogoča široko paleto izbire. Bistveno pa je, da se pri tem zavedamo moči podobe. S podobo namreč sporočamo svoj odnos do soljudi, do dogodka, zato moramo vedeti, katera oblačila so ustrezna v določenih situacijah in katera ne,« pravi Pisanijeva.