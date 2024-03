Danes mineva sto let od rojstva Franca Basaglie

Danes mineva sto let od rojstva psihiatra Franca Basaglie (1924 - 1980), ki je revolucioniral italijansko psihiatrijo. Ob tej priložnosti bodo v gledališču Miela (ob 16. uri) predstavili ponatis Basaglievega dela Scritti, v katerem sta spremno besedo prispevala Pier Aldo Rovatti in Mario Colucci. Avtorja spremne besede se bosta udeležila srečanja, na njem pa bosta nastopili tudi Giovanna del Giudice in Basaglieva hči Alberta.

V nadaljevanju bo sledil tudi posvet na temo z naslovom Franco Basaglia danes: potreben premislek. Predavali bodo Anne Lovell, Benedetto Saraceno, Silva Bon, Daniele Piccione in Ota De Leonardis.

Današnji dogodek pripravlja stalna konferenca Basaglia v sodelovanju z arhivom Basaglia, z založniško hišo Il Saggiatore, ki je izdala ponatis, z Občino Trst in z gledališčem Miela.