Darisova ponudila odstop: odslej bo le redarka

V vrstah devinsko-nabrežinskih večinskih svetnikov je na včerajšnji občinski seji prišlo do zamenjave. Dosedanja svetnica iz vrst liste Forza Duino Aurisina Elvi Daris je namreč ponudila svoj odstop, na njeno mesto pa je bila soglasno sprejeta prva neizvoljena na listi, se pravi Elisa Spadaro.

Darisova, ki je po poklicu lokalna policistka, je bila namreč pred kratkim iz Ronk, kjer je nazadnje službovala, 11. oktobra premeščena v Nabrežino, tako da sta bili funkciji redarke in svetnice neskladni. »Končno sem po Pordenonu, Gorici in Ronkah le pristala v vasi, kjer živim. Moj dom je samo nekaj minut oddaljen od Občine, tako da se mi je življenje spremenilo na bolje,« nam je ob robu včerajšnjega zasedanja povedala Darisova, ki je bila vseskozi prisotna v vlogi občinske policistke. Izkušnjo na svetniškem stolčku je ocenila kot zelo poučno in koristno, v dveh letih in pol se je marsikaj naučila. Naj spomnimo, da se je svetnica še pred izvolitvijo znašla sredi preiskave zaradi neutemeljenega zapuščanja delovnega mesta s službenim vozilom v letu 2015.