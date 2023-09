Nagrada Nadje Maganja nas vsako leto spomni na pomembno vlogo žensk, ki pa so v družbi večkrat postavljene na drugo mesto. Letošnjo so že štirinajstič podelili v ponedeljek v šotoru Drage v parku Finžgarjevega doma znani dobrodelnici Jožici Ličen.

Priznanje nosi ime po pokojni šolnici in kulturni delavki Nadji Maganja, poročeni Jevnikar, ki je bila pomemben lik v zamejskem prostoru. Predstavil jo je Tomaž Simčič, predsednik Slovenske prosvete v Trstu, ki se je je spominjal v vlogi talentirane igralke in odločne publicistke. Temelj nagrade so krščanske in humanitarne vrednote, ki so odlikovale njeno življenje.

Letošnjo nagrado – kiparsko umetnino in denarno vsoto – je prejela Jožica Ličen, ki že več desetletij sodeluje s koprskim karitasom, kjer opravlja vlogo ravnateljice. Podelitve nagrade se je udeležil tudi koprski škof Jurij Bizjak, ki je o nagrajenki povedal, da je s svojim trudom in dobrimi dejanji pustila neizbrisno sled v domači škofiji.

Večer je vodila Maja Lapornik, ki je goste pozvala, naj finančno podprejo projekt, saj je nagrada namenjena pogumnim ženskam, ki so s svojim delom veliko naredile za našo družbo, kot na primer Metka Klevišar in Alessandra Coin, ki sta v minulih letih ravno tako prejeli omenjeno priznanje.

Nagrajenko je predstavil Sergij Pahor, nekdanji predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu. Po njegovih besedah je Jožica Ličen močna in imenitna ženska, ki ima visoke humanitarne cilje in preskakuje vse morebitne težave, da lahko pomaga bližnjemu. S tem namenom je pred več kot tridesetimi leti pustila službo in se je posvetila prostovoljstvu. S koprskim karitasom se je udeležila več dobrodelnih akcij na evropski ravni, saj je po njenem mnenju bistveno, da lahko vsaka mati nahrani svojega otroka. »Darovano živilo ni le materialna, temveč tudi čustvena pomoč, saj na tak način dokažemo svojo empatijo do sočloveka,« je povedala nagrajenka.

