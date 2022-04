Davek na javne površine bo počakal

Tržaška občinska uprava je včeraj napovedala, da bo plačilo davka za uporabo javnih površin preložila na poznejši datum. Pred kratkim so davek znižali za dve tretjini, zdaj pa so se odločili, da bodo uporabnikom javnih površin (tudi oglaševalskih prostorov) omogočili plačevanje v enem roku do 15. novembra v primeru, da davek ne preseže 600 evrov; ali pa v dveh obrokih, do 15. novembra in 15. decembra, če davek preseže 600 evrov.

S sklepom želi občina tudi poleti pomagati gostincem in trgovcem, ki še okrevajo po pandemiji.